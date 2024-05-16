Kayseri'de ortaokula kadar eniştesi olarak bildiği öz babasını bıçakla öldüren kadının duruşması ertelendi

Kayseri'de ortaokula kadar eniştesi olarak bildiği öz babasını bıçakla öldüren kadının yargılandığı duruşmaya devam edildi.

Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık A.E. psikolojik sorunları nedeniyle hastanede olduğu gerekçesiyle katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın psikolojisi ile ilgili raporun beklenmesi için duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.

Olay gününü hatırlamadığını söylemişti

Önceki duruşmada mahkemede konuşan tutuklu sanık A.E., olay günü ne olduğunu hatırlamadığını ifade ederek; "Sadece o gün sabaha karşı dairede oturan aslında öz annem ve babamlara kahvaltıya gittik. Ben zaten psikolojik ilaçlar kullanıyorum. Hep birlikte kahvaltı yaparken bir anda camdan binanın otoparkına 2 kişinin girdiğini gördüm. Beni öldürmeye geldiler diye korktum. Elime bıçağı ne zaman aldım, nereden aldım bilmiyorum. Gözümü açtığımda ağabeyim üstümde beni tutmaya çalışıyordu. Sonra eniştem diye bildiğim aslında öz babam M.Ö. yerde yatıyordu. Ben evlatlık verildiğimi ortaokul dönemlerimde öğrendim ama kesinlikle hiç üzülmedim, ben hepsini de çok severim. Konunun bununla hiç alakası yok" demişti. - KAYSERİ