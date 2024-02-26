Kayseri'de Köpek Dövüşü Organizatörleri Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda köpek dövüşü organize ettiği belirlenen 12 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda; köpek dövüşü organize eden 12 şüpheli ekiplerce yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda ise ruhsatsız tüfek ve kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ