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Kayseri'de kavgada tabancayla vurulan 1 kişi yaralandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada tabancayla vurulan 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hulusi Akar Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda; M.K. ile A.B. ve O.P arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşürken, M.K. tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından M.K.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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