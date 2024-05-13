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Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonunda 35 Kişi Gözaltına Alındı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 35 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada yapılan operasyonlarda 35 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 05-12 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 103 bin 820 dal makaron, 55 kilo kaçak tütün, 415 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 40 litre alkol, 93 şişe sahte içki, 1 adet kompresör, 2 adet tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 12 olay çerçevesinde gözaltına alınan 35 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak adli makamlara sevk edildi. Ayrıca ekiplerce aranan 21 şüpheli de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir

şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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