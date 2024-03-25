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Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 23 Kişi Yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda; 23 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 17-24 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 55 adet şarjlı elektronik el aleti, 153 adet elektronik sigara, 78 adet elektronik sigara likiti, 4 bin dal doldurulmuş makaron, 760 paket kaçak sigara, 240 adet kaçak puro, 800 adet sökülmüş TAPDK Bandrolü ve 469 bin 600 TL sahte para ele geçirildi. Toplam 8 olay kapsamında 23 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken bu şahıslardan adli makamlara sevk edilen 4'ü tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir

şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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