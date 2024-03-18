Kayseri'de 120 şüpheli yakalandı, 174 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; toplam 174 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 120 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri tarafından 10-17 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanuna muhalefet olaylarında; 8 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 98 adet fişek ele geçirildi. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 17 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, bu olaylarla ilgili 20 şüpheli yakalandı, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 345 bin TL değerinde hırsızlık malı malzemeler ile 1 çalıntı oto, 1 çalıntı bisiklet de ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine tam ve eksizsiz olarak teslim edildi.

Yapılan çalışmalarda; kumar oynatıldığı tespit edilen 3 işyerinde, kumar oynayan 12 şahsa toplamda 77 bin 100 TL ceza yazılırken, 9 bin 910TL para muhafaza altına alındı. Ayrıca, fuhuş yapıldığı tespit edilen; 3 adreste toplam 10 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

1 hafta içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise; toplam 174 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 120 şahıs yakalanırken, 46 şahıs adli makamlarca tutuklandı. - KAYSERİ