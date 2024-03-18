Kayseri'de 120 şüpheli yakalandı, 174 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; toplam 174 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 120 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalandı ve adli makamlara sevk edildi.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; toplam 174 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 120 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri tarafından 10-17 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanuna muhalefet olaylarında; 8 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 98 adet fişek ele geçirildi. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 17 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, bu olaylarla ilgili 20 şüpheli yakalandı, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 345 bin TL değerinde hırsızlık malı malzemeler ile 1 çalıntı oto, 1 çalıntı bisiklet de ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine tam ve eksizsiz olarak teslim edildi.
Yapılan çalışmalarda; kumar oynatıldığı tespit edilen 3 işyerinde, kumar oynayan 12 şahsa toplamda 77 bin 100 TL ceza yazılırken, 9 bin 910TL para muhafaza altına alındı. Ayrıca, fuhuş yapıldığı tespit edilen; 3 adreste toplam 10 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
1 hafta içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise; toplam 174 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 120 şahıs yakalanırken, 46 şahıs adli makamlarca tutuklandı. - KAYSERİ