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Kastamonu'da Yemek Yiyen Öğretmenin Nefes Borusu Tıkandı, Hayatını Kaybetti

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Kastamonu'da Kuzeykent TOKİ İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Ayhan Palabıyık, yediği yemeğin nefes borusuna takılması sonucu 7 aydır tedavi görüyordu. Ancak yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Kastamonu'da yediği yemeğin nefes borusuna takılması sebebiyle 7 aydır tedavi gören öğretmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Kuzeykent TOKİ İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Ayhan Palabıyık'ın 7 ay önce yediği yemek nefes borusuna takıldı. Kalbinin durduğu tespit edilen Ayhan Palabıyık, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp masajıyla hayata döndürüldü. Yoğun bakım ünitesinde 7 aydır tedavisi süren Ayhan Palabıyık, yaşam mücadelesini kaybetti.

Genç öğretmenin cenazesinin, yarın memleketi Devrekani ilçesi Çorbacı köyünde toprağa verileceği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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