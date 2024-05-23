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Kastamonu'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 6 Gözaltı

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Kastamonu'nun Araç ilçesi ile il merkezinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan 6 şahıs gözaltına alındı. İl merkezinde yapılan aramada sentetik ecza hapı ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, Araç ilçesinde ise 225 gram esrar ve metamfetamin bulundu.

Kastamonu'nun Araç ilçesi ile il merkezinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan 6 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, il merkezinde F.D. ve M.K. isimli şahısların üst ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada sentetik ecza hapı ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araç ilçesinde de gerçekleştirilen operasyonda M.Ç., N.Ç.E., M.Ç. ve D.T. isimli şahısların olduğu araç içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada 225 gram esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerince 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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