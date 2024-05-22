Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı. Operasyonda metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile yakalan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, durdurulan bir araçta ve iki şahsın üstünde arama yapıldı. Aramada 4,64 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan A.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti

Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title