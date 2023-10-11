Kastamonu'da hırsızlık suçlarından aranan 2 hükümlü yakalandı
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Kastamonu'da hırsızlık suçlarından aranan 2 hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. T.Ş. Tosya ve F.Y.B. İhsangazi ilçesinde yakalanan hükümlüler, adliyeye sevk edildi.
Kastamonu'da hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Hırsızlık suçlarından 23 yıl hapis cezası ile aranan T.Ş. Tosya, 5 yıl hapis cezası bulunan F.Y.B. ise İhsangazi ilçesinde yakalandı.
Adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA / 3. Sayfa