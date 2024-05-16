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Kastamonu'da Evde Düşen Kadın Ağır Yaralandı

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Kastamonu'nun Küre ilçesinde evinde dengesini kaybederek düşen 50 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Şerife Bideci'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde evinde dengesini kaybederek düşen 50 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Olay, Küre ilçesine bağlı Kayadibi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Şerife Bideci, evinde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek düştü. Başını sert bir cisime çarpan Şerife Bideci, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Küre İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Şerife Bideci, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bideci'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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