Kastamonu'da Bisiklet Sürücüsü Ters Şeritte Kaza Atlattı

Kastamonu'da ters şeritte seyir halinde olan bisiklet sürücüsü, otomobilin altında kalmaktan sonra anda kurtuldu. O anlar ise KGYS kamerasına yansıdı.

Olay, Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta ters şeritten ilerleyen bisikletliye otomobil çarptı. Otomobili son anda fark eden sürücü son anda durdu. Otomobilin hafif şekilde çarptığı bisiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Yaşanan o anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nce kaza anı, "Trafik kuralları karayolunu kullanan bisiklet sürücüleri için de geçerli" notuyla paylaşıldı. - KASTAMONU