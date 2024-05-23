Kastamonu'da Aranan 55 Şahıs Yakalandı, 34 Kişi Tutuklandı
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, aranan 55 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 34 kişi ise tutuklandı.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, aranan 55 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 34 şahıs ise tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, 3-20 Mayıs tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 55 şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslardan 34'ü işlemlerinin ardından tutuklandı. - KASTAMONU