Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Güncelleme:
Futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin de karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Kasımpaşaspor eski Dernek Başkan Fatih Saraç ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Müsabaka sonucu etkileme suçundan gözaltına alınan Saraç, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık kararı ile serbest bırakıldı.

  • Eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç, hakemlerin bahis oynama iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve serbest bırakıldı.
  • Soruşturma kapsamında 17 hakem hakkında görevi kötüye kullanma ve müsabaka sonucunu etkileme suçlarından gözaltı kararı verildi.
  • Toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı ve 18 zanlı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin de karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025'de '371 hakemin bahis hesabının bulunduğu, 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği' şeklindeki sözlerinin ihbar kabul edildiği soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında ilk aşamada, hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve hakemlik görevi dışındaki kendi gelirlerinin mukayese edilmesi, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme suç iddialarının incelemeye alınması sonucu A.K.K., A.T., B.K., B.T., B.E.A., C.B., E.A., M.Y., M.Ö., N.O., N.K., S.E.T., Ş.B., U.T., U.K., Y.Y. ve Y.Ş. olmak üzere 17 hakem hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'müsabaka sonucunu etkileme' suçlarından gözaltı kararı verildi. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşaspor Eski Dernek Başkan Fatih Saraç da gözaltına alındı.

FATİH SARAÇ SERBEST BIRAKILDI

Futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin de karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkan Fatih Saraç, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararı ile serbest bırakıldı.

TURGAY CİNER HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan ve aranan Turgay Ciner hakkında da "Hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmada gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 2'sinin yurt dışında olduğu birinin ise adresinde bulunamadığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yapılacak.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ AÇIKLAMASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabının bulunduğu ve 152'sinin aktif bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti. Açıklamada, soruşturma kapsamında, hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve görevleri dışındaki kendi gelirlerinin mukayesesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme iddialarının incelemeye alındığı kaydedilmişti.

Açıklamada, inceleme sonucunda ilk aşamada A.K.K, A.T, B.K, B.T, B.E.A, C.B, E.A, M.Y, M.Ö, N.O, N.K, S.E.T, Ş.B, U.T, U.K, Y.Y ve Y.Ş. isimli 17 hakem hakkında "görevi kötüye kullanma" ve 6222 sayılı Kanun'da yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından gözaltı kararı verildiği aktarılmıştı. Yine, futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeniyle Trendyol Süper Lig'de bulunan bir futbol kulübünün başkanı M.Ö, bir kulübün eski sahibi T.C. ile eski dernek başkanı M.F.S. hakkında 6222 sayılı Kanun'da yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından gözaltı kararı alındığı aktarılan açıklamada, soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge paylaştığı değerlendirilen U.E. hakkında ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltı kararı alındığı, soruşturmada toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, adreslerde arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinde 18 zanlının yakalandığı vurgulanmıştı. Türkiye futbol liglerinde yer alan futbolcu ve hakem gibi insan, ayrıca futbol kulübü ve üst kuruluş gibi kurum faktörlerinin nicelik ve nitelik olarak büyüklüğü ve etki alanı göz önüne alındığında, süren adli soruşturma kapsamında lehe ve aleyhe tüm delillerin eksiksiz ve hassasiyetle toplanmasının gerektiği vurgulanan açıklamada, iddia edilen eylemler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturma ve TFF tarafından yürütülen idari soruşturmanın, delil durumu, yaptırım müeyyideleri ve devamındaki kanun yolu aşamaları bakımından farklı değerlendirilmesi gereken iki olgu olduğunun altı çizilmişti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: "TFF'nin idari olarak haklarında işlem yürüttüğü kişilerin adli bakımdan değerlendirmesi farklı olabileceği gibi, TFF tarafından hiç işlem yapılmayan kişilere ayrıca adli işlem yapılması mümkündür. Bu nedenle mevcut adli soruşturma kapsamında TFF tarafından yapılan disiplin değerlendirmesinden faydalanılarak ancak bu idari süreçteki bilgi ve belgelere bağlı kalınmadan, resen yapılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen yukarıda belirli kişiler hakkında bu işlemler tesis edilmiştir. Ülkemiz tüm futbol liglerindeki oyuncu, teknik kişi, idareci ve benzer surette her ne sıfatla olursa olsun görev alan kişilerin sayısının çokluğu ile incelenmesi gereken müsabakalar dikkate alındığında öncelikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen yapılacak araştırmalar ışığında ve ayrıca bunun yanında ilgili tüm kurum-kuruluşlarla koordinasyon halinde ara verilmeksizin bu tür iddialara dair soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceğinin bilinmesi, özellikle sosyal medyada yer alan ve kaynağı belirlenemeyen teyitsiz hiçbir bilgiye itibar edilmemesi hususu kamuoyunun bilgisine duyurulur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Sahibin varsa birde zenginsen Adalet sana işlemez gardaş

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ne güzel memleket ya , biz sürünelim , uyanıklar devşirsin

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Bahse var mısınız :) Hiç biri ceza almaz !

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

adalet konusun da tayyip in dediği olur ham dolsun.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim:

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
