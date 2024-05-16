Kars'ta uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik ekiplerince yürütülen çalışmalarda durumundan şüphelenilen 1 araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 15,29 gram Metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.İ. "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARS