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Kars'ta uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı

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Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 15,29 gram Metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı ve bir kişi tutuklandı.

Kars'ta uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik ekiplerince yürütülen çalışmalarda durumundan şüphelenilen 1 araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 15,29 gram Metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.İ. "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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