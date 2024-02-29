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Kars'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Kişi Tutuklandı

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Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, Kars'ta uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde, para ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Kars'ta uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kentte Sokak Satıcıları (Torbacı) olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda 11 parça halinde toplam 15,65 gram metamfetamin, 2 parça halinde toplam 2,85 gram bonzai,6 sentetik ecza hap, 0,38 gram esrar, 35 bin 400 TL ve 210 EURO suçtan elde edilen gelir ile 1 cam aparat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak S.Ç.. (46), F.Ç. (35) ve M.İ. (28) gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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