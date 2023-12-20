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Kars'ta Tefecilere Operasyon: 5 Gözaltı

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Kars merkezli Ankara ve Kağızman'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda senet ve dokümana el konuldu.

Kars merkezli Ankara ve Kağızman'da tefecilere yönelik 16 ekip, 66 polisin katılımıyla 11 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli 5 kişi gözaltına alınırken çok sayıda senet ve dokümana el konuldu.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kentte yürütülen TCK-241 Tefecilik suçu soruşturması çerçevesinde Kars merkezi, Kağızman ilçesi ve Ankara ilinde 16 ekip, 66 polisin katılımıyla 11 adrese yönelik yapılan eş zamanlı yapıldı.

Operasyonda yapılan aramada, çok sayıda senet, ajanda ve doküman, 1 ruhsatsız av tüfeği, 13 tabanca fişeği ve 30 kilo 880 gram nargile tütünü ele geçirilirken olayla ilgili olarak F.P. (49), F.Ç. (48), H.A. (35), F.Ç. (33) ve F.B. (32) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 kişi İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce suç unsurlarına yönelik çalışmaların etkin bir şekilde artarak devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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