Karamürsel'de Taksi Şoförünü Öldüren Zanlı Yakalandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde müşteri gibi bindiği takside şoförü tabanca ile ateş ederek öldüren zanlı yakalandı. Şüphelinin 2016 yılında kahvehanede tartıştığı kişiyi de bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Taksi şoförünü öldürmüştü... 7 yıl önce de cinayet işlediği ortaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde müşteri gibi bindiği takside şoförü tabanca ile ateş ederek öldüren zanlı yakalandı. Şüphelinin 2016 yılında kahvehanede tartıştığı kişiyi de bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında 4 Temmuz Mahallesi 101. Cadde Dörtyol üzerinde meydana geldi. Mustafa G. (43), müşteri olarak bindiği 41 T 6018 plakalı taksi ile seyir halinde ilerlerken, araç sürücüsü Murat Karaca'yı henüz bilinmeyen bir nedenle darp etti. Daha sonra Mustafa G., tabancayla taksiciye ateş ederek kaçtı. Çalışır vaziyette olan ticari taksi, yokuş aşağı kayarak pikap ve kamyonete çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mustafa G.'yi yakaladı. Mustafa G.'nin, 2 Haziran 2016 yılında Karamürsel Bey Mezarlığı yakındaki bir kahvehanede tartıştığı Müjdat Kocabaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı bildirildi. Gözaltına alınan zanlının, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.