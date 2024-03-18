Karaman'da Kağıda Emdirilmiş Bonzai Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Karaman'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 adet kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya ilinden kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla O.C. ve A.Y. isimli şüphelileri yakaladı. Yapılan aramada şüphelilerin üzerinden 2 adet kağıda emdirilmiş halde bonzai ve 3 adet telefon ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Ele geçirilen kağıt formundaki bonzai maddesinin kentte ilk kez ele geçirildiği öğrenildi. - KARAMAN