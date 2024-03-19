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Karabük'te Minibüsten İnen Genç Otomobilin Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı

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Karabük'te minibüsten inen bir genç, üst geçit yerine yoldan geçmeye çalışınca, otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçarak ağır yaralandı. Kaza sabah saat 07.45 sıralarında eski Valilik önünde meydana geldi.

Karabük'te minibüsten inen bir genç, üst geçit yerine yoldan geçmeye çalışınca, otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçarak ağır yaralandı.

Kaza sabah saat 07.45 sıralarında eski Valilik önünde meydana geldi. Şehiriçi yolcu minibüsünden inen M.K. (21) isimli bir genç, yolun karşısına geçmek için üst geçidi kullanmayarak yoldan geçmeye çalışınca kent merkezine seyir halinde olan M.A.P. idaresindeki 78 BK 136 plakalı Audi marka otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıyan kazada minibüsün önünden koşar adım yolun karşısına geçmeye çalışan genç, otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya uçarak savruldu. Kazada ağır yaralanan genç ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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