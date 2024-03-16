Kara Kuvvetleri Komutanı Şırnak'ta inceleme ve denetlemelerde bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şırnak Gülyazı'daki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında, Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde bulunan Zinar Dağı üs bölgesinde ve Şırnak Gülyazı'daki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu" ifadeleri yer aldı. - ANKARA