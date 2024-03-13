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Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Yakalandı

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Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde bulunduran bir şahıs yakalandı. Yapılan aramada bonzai ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde bulunduran şahıs yakalandı.

Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Zengin Caddesi üzerinde bulunan kıraathanenin önünde gerçekleşti. Kapaklı genelinde narkotik madde alım satım ve kullanılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bahse konu yerde durumundan şüphelenilen F.C. isimli şahsın üzerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan arama sonucunda 1 adet sigaraya sarılı daralı ağırlığı 0,67 gram ve 1 adet peçeteye sarılı daralı ağırlığı 5,61 gram olmak üzere toplam daralı ağırlığı 6,28 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kapaklı Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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