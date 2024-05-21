Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Yaya Geçidinde Kaza: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Yaya, kaza sonucunda hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. M.S.T. idaresindeki 34 BNU 806 plakalı hafif ticari otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Y.D.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye sevk edilen Y.D., tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobilin yayaya çarptığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Onikişubat Güvenlik Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada

En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada

 Türbülans sonrası acil iniş yapan Singapur uçağında can kaybı 2'ye yükseldi

Türbülans sonrası acil iniş yapan Singapur uçağında can kaybı 2'ye yükseldi

 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 komiser daha gözaltına alındı, 1 kişi serbest bırakıldı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 komiser daha gözaltına alındı, 1 kişi serbest bırakıldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title