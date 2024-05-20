Kahramanmaraş'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 83 yaşındaki bir yaya hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan yaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre T.S. idaresindeki 46 KD 044 plakalı Opel marka otomobil, seyir halindeyken bankalar mevkiinde yolun karşısına geçmek isteyen 83 yaşındaki Mehmet Karadöl'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yaşlı vatandaşı Özel Sular Akademi Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.
Kazada ağır yaralanan Karadöl, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ