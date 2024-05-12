Kahramanmaraş'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunda meydana geldi. Erdem Emiroğlu (42) idaresindeki 06 CJM 795 plakalı motosiklet, Gaziantep istikametine seyir halindeyken sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Emiroğlu'nun cansız bedeni Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ