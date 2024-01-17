Kahramanmaraş'ta Hırsızlık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma araştırma timleri ve Onikişubat İlçe Jandarma ekipleri, hakkında büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı suçlarından aranması bulunan M.B'yi (48) yakaladı. Hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ