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Kahramanmaraş'ta Hırsızlık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

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Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda M.B. isimli hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma araştırma timleri ve Onikişubat İlçe Jandarma ekipleri, hakkında büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı suçlarından aranması bulunan M.B'yi (48) yakaladı. Hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Onikişubat Jandarma Güvenlik Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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