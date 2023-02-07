Kahramanmaraş'ta depremden 42 saat sonra 4 yaşındaki Beyza sağ olarak kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde çöken binanın enkazından sevindiren bir haber daha geldi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde çöken binanın enkazından sevindiren bir haber daha geldi. Ekipler 4 yaşındaki Beyza'yı sağ olarak kurtarırken o anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda bina hasar gördü ve yıkıldı. Ekipler depremin hemen ardından kurtarma çalışmalarına başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri depremin 42. saatinde Beyza isimli 4 yaşlarındaki kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı. - KAHRAMANMARAŞ