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Kahramanmaraş'ta depremden 42 saat sonra 4 yaşındaki Beyza sağ olarak kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde çöken binanın enkazından sevindiren bir haber daha geldi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde çöken binanın enkazından sevindiren bir haber daha geldi. Ekipler 4 yaşındaki Beyza'yı sağ olarak kurtarırken o anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda bina hasar gördü ve yıkıldı. Ekipler depremin hemen ardından kurtarma çalışmalarına başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri depremin 42. saatinde Beyza isimli 4 yaşlarındaki kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı. - KAHRAMANMARAŞ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Elbistan 3. Sayfa Yerel Haberler

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