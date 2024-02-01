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Kahramanmaraş'ta Bir Kişi Yatağında Ölü Bulundu

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. İbrahim Fedakar'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta bir kişi yatağında ölü bulundu.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, müstakil evde yalnız yaşayan İbrahim Fedakar'dan (55) gün içerisinde haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Fedakar'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için morga kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Fedakar'ın eşinin birkaç yıl önce hayatını kaybettiği ve oğlunun ise şehir dışında çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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