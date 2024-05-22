Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta bir boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta bulunan bir boya fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. Ekipler, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta bir boya fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. Ekipler, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 23.00 sıralarında Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Kırım Mahallesi'nde bulunan bir boya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama sonucu 3 işçi yaralanırken bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak

Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak

 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler

Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler

 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Lüks aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla hiçbir ilgisi yok

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Lüks aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla hiçbir ilgisi yok

 Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title