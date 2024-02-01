Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta 55 yaşındaki şahıs yatağında ölü bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kahramanmaraş'ta yaşlı bir adam, yatağında ölü olarak bulundu. İbrahim Fedakar'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

55 yaşındaki şahıs yatağında ölü bulundu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaşlı adam, yatağında ölü olarak bulundu.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Müstakil evde tek yaşayan İbrahim Fedakar'dan gün içerisinde haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Fedakar'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için morga kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Fedakar'ın eşinin birkaç yıl önce hayatını kaybettiği ve oğlunun ise şehir dışında çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Olaylar Güvenlik Soruşturma 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

West Ham Bournemouth maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? West Ham Bournemouth ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Ronaldo sakatlandı mı? Ronaldo Al-Nassr – Inter Miamı maçında neden yok? Al Nassr Inter Miami maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Al Nassr Inter Miami ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Serge Aurier kimdir? Serge Aurier kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? Tunç Soyer DEM Parti'den mi aday olacak İZMİR? 2 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı, 2 Şubat Perşembe ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Şubat Perşembe 2024? Survivor kim kazandı? 2 Şubat Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 2 Şubat Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 0 rakam mı? Sıfır ( 0 ) rakam mıdır, sayı mıdır? Sıfır sayısı rakam olarak kabul ediliyor mu yoksa sayı mı? Şırdan hayvanın neresi? Şırdan nedir, ne demek? Şırdan hayvanın neresinden yapılıyor? Şırdan nasıl yapılır? Şırdan neyden yapılır? Şırdan tarifi! Rüyada cam kırılması görmek ne anlama gelir? Rüyada cam neye işaret ediyor? 8 Mart hangi burç? 8 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Sekiz) 8 Mart yükseleni ne? 8 Mart burcu hangisi? 8 Mart burç özellikleri neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title