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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde Tehlikeli Şerit Değiştiren Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle tehlikeli şekilde ilerleyen ve ardı ardına şerit değiştiren sürücüye 6 bin 323 TL cezai işlem uygulandı. Sürücü ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlemlerle karşı karşıya.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle art arda şerit değiştiren ve tehlikeli şekilde ilerleyen sürücü 6 bin 323 TL cezai işlem uygulandı.

Kadıköy'de Bağdat Caddesinde 27 Kasım tarihinde yaşanan olayda, bir otomobil sürücüsü caddede trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına şerit değiştirerek ve tehlikeli manevralar yaparak ilerledi. Sürücününü başka bir araçta bulunan arkadaşı ise o anları kayıt altına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polislerince yapılan çalışmalarda, aracın plaka bilgilerinden adının Y.İ. olduğu tespit edilen sürücü yakalandı. Yakalanan araç sürücüsüne 'makas atmak' maddesinden, 'saygısızca araç kullanmak' maddesinden, 'yakın takip' maddesinden, 'araçlara izin almaksızın ve tescil kaydına işlenmeden reklam, yazı, işaret takmak' maddesinden, 'görüşü engelleyecek şekilde duman çıkaran araçları kullanmak' maddesinden olmak üzere toplamda 6 bin 323 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca yakalanan şahıs hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlemler başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kadıköy Bağdat Güvenlik Ceza Trafik 3. Sayfa Güncel Haberler

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