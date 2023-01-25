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Jandarma şok yol uygulamasında 15 suçluyu yakaladı

3. Sayfa Haberleri

Jandarma şok yol uygulamasında 15 suçluyu yakaladı

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince Birecik, Hilvan ve Viranşehir ilçelerinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen şok yol uygulamasında, 9'u aranan şahıs 15 şüpheli ile 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince Birecik, Hilvan ve Viranşehir ilçelerinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen şok yol uygulamasında, 9'u aranan şahıs 15 şüpheli ile 7 düzensiz göçmen yakalandı. Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı çay ve sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Birecik, Hilvan ve Viranşehir ilçelerinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik "Şok Yol Uygulaması" gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, uygulamada, sorgulamaları yapılan kişilerden 9'u aranan şahıs 15 şüpheli ile 7 düzensiz göçmen yakalandı. Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda ise şehirlerarası yolcu otobüsünde 1 kilo 700 gram esrar bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ile 250 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü, 7 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresi geri gönderme merkezine gönderildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Viranşehir Şanlıurfa Jandarma 3. Sayfa Haberler

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