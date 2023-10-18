İznik'te İzinsiz Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Bursa'nın İznik ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, define aramak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştıkları bölgeye fotokapan kurarak şüphelileri beklemeye başladı. Yaklaşık 10 metre derinliğinde çukur açıldığı belirlenen alanda çok sayıda kazı aleti ele geçirildi.
Bursa'nın İznik ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boyalıca Mahallesi'nde define aramak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştıkları bölgeye fotokapan kurarak şüphelileri beklemeye başladı.
Olay yerine gelerek kazı yapan İ.T, T.Ş, M.Ö, İ.D. ve T.G'yi suçüstü yakalayan ekipler yaklaşık 10 metre derinliğinde çukur açıldığını belirledi.
Ekipler 15 gündür izinsiz kazı yapılan alanda, çok sayıda kazı aleti ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.