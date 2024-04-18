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İzmit'te Tartışma Sonucu Bıçaklama Olayı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklandı. Olayın ardından sağlık ekipleri müdahale etti ve yaralı şahıs hastaneye sevk edildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklandı.

Olay, saat 22.15 sıralarında Serdar Mahallesi Serdar Bayrı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. ile ismi öğrenilemeyen şüpheli arasında tartışma çıktı Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, E.M.'yi bıçaklayarak kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.M., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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