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İzmir polisi zehir tacirlerine göz açtırmadı: 3 tutuklama

İzmir polisi zehir tacirlerine göz açtırmadı: 3 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

İzmir polisinin Tire ilçesinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir polisinin Tire ilçesinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Tire ilçesinde İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ve Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcıları için harekete geçti. Tire ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere karşı yapılan operasyonda 4 şüpheli suçüstü yapılarak yakalanırken, yapılan aramalarda ise metamfetamin ve esrar maddeleri ile bu maddelerin satışında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden, E.A., A.D. ve İ.Z. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Ödemiş İzmir 3. Sayfa Haberler

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