İzmir'de Yunan unsurları tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salları içerisinde 2'si çocuk 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Mart saat 06.40'ta, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 2 can salı içerisindeki 2'si çocuk toplam 36 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR