İzmir'de yeşil reçeteye tabi 74 bin 760 adet sentetik hap ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde polis tarafından bir adrese yapılan baskında, yeşil reçeteye tabi ve uyuşturucu nitelikli 74 bin 760 adet sentetik hap ele geçirildi.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle adrese gerçekleştirilen operasyonda, yeşil reçeteye tabi ve uyuşturucu nitelikli 74 bin 760 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR