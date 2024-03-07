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İzmir'de PKK/KCK, MLKP ve TKP/ML'ye yönelik terör operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından verilen talimatla gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK, MLKP ve TKP/ML terör örgütlerine mensup olduğu tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapan ve örgüt mensuplarına para yatırdığı belirlenen kişilerin yanı sıra, terör örgütü ve mensuplarını öven paylaşımlar yapan 3 kişi de yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

İzmir'de, PKK/KCK, MLKP ve TKP/ML'ye yönelik terör operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK, MLKP ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik yeni bir operasyonun talimatını verdi. Harekete geçen İzmir polisi, PKK/KCK silahlı terör örgütüne baskında; sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapan, cezaevinde yatan örgüt mensuplarına para yatırdığı tespit edilen 6 kişiyi gözaltına aldı. Aramalarda ise dijital materyallere el konuldu.

MLKP ve TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü ve mensuplarını övücü nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan toplam 9 kişinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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