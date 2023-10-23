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İzmir'de hapis cezası bulunan kişi yakalandı

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3. Sayfa Haberleri

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan S.P. (41) isimli kişinin ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Hükümlü, Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evde yakalandı. Adliyeye sevk edilen S.P, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan S.P. (41) isimli kişinin ilçede olduğu bilgisine ulaştı.

Hükümlü, Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evde yakalandı.

Adliyeye sevk edilen S.P, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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