İzmir'de hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan S.P. (41) isimli kişinin ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Hükümlü, Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evde yakalandı. Adliyeye sevk edilen S.P, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan S.P. (41) isimli kişinin ilçede olduğu bilgisine ulaştı.
Hükümlü, Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evde yakalandı.
Adliyeye sevk edilen S.P, tutuklanarak cezaevine gönderildi.