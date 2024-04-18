İzmir'de FETÖ/PDY Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda isimleri geçen, haklarında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması bünyesinde örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, terör örgütünün haberleşme programı Bylock'u kullanan, ByLock içeriklerinde isimleri geçen ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 12 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı. İzmir merkez ilçeleri, Menemen, Menderes ve Bergama'da bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR