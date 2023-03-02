İzmir'de darbettiği eşini tabancayla vuran şahıs tutuklandı 3. Sayfa Haberleri İzmir'in Torbalı ilçesinde darbettiği boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İzmir'in Torbalı ilçesinde darbettiği boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Ayrancılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre E.E. (36), boşanma aşaması olduğu eşi Perihan E. (32) ile buluştu. Bir süre konuşan çiftin arasında tartışma çıktı. E.E., Perihan E.'yi önce darbetti, ardından tabancayla bacağından yaraladı. E.E. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan Perihan E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ayrancılar Torbalı İzmir 3. Sayfa Haberler

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