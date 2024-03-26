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İzmir'de 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 27 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 24 Mart saat 07.45'te Dikili ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 12'si çocuk toplam 27 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dikili İzmir İnsan Hakları İzmir Göçmenler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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