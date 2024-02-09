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İtfaiye eri kayalıklarda kurtardığı keçiyi sırtında taşıyarak indirdi

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Batman'da itfaiye eri, kayalıklarda mahsur kalan keçiyi sırtında taşıyarak aşağı indirdi. Olay yerine yönlendirilen itfaiye dalgıç ekipleri keçiye ulaşarak mahsur kalan keçiyi bir itfaiye eri sırtına alıp kaldığı yerden aşağı indirdi.

İtfaiye eri kayalıklarda kurtardığı keçiyi sırtında taşıyarak indirdi

BATMAN - Batman'da itfaiye eri, kayalıklarda mahsur kalan keçiyi sırtında taşıyarak aşağı indirdi.

Alınan bilgilere göre dün, Kantar Köprüsü mevkisinde dik kayalıklarda mahsur kalan keçiyi alamayan köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine yönlendirilen itfaiye dalgıç ekipleri önce bot yardımıyla karşı kayalıklara ulaştı. Sonra ip yardımıyla keçiye ulaşarak mahsur kalan keçiyi bir itfaiye eri sırtına alıp kaldığı yerden aşağı indirdi.

Başarılı geçen kurtarma operasyonunun sonunda keçi, sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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