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İstanbul'dan Bolu'ya giden araç ağaca çarptı: 3 yaralı

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İstanbul'dan Bolu'ya araçlarıyla gelen 3 kişi, navigasyonun yanlış yola yönlendirmesiyle girdikleri köy yolunda ağaca çarparak kaza yaptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çaydurt mevkiinde bulunan Bürnük köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Bolu'ya 34 BRA 11 plakalı ciple gelen 3 kişi Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gitmek istedi. Navigasyondan yardım alan ziyaretçiler, navigasyonun yönlendirmesiyle Bürnük köyü yoluna girdi. Kartalkaya yoluna uzakta kalan Bürnük köyü yolunda seyreden cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Köy yolunda kontrolden çıkan cip, ağaca çarparak durabildi. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Durum çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Bolu Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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