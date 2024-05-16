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İstanbul'da Yakalanan Terör Örgütü Şüphelileri Serbest Bırakıldı

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Silahlı terör örgütüne üye oldukları tespit edilen 2 şüpheli, İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı. Ancak ifadeleri sonrasında adli kontrol kararıyla serbest bırakıldılar.

Silahlı terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 2 şüpheli İstanbul'da yapılan operasyonla yakalanırken, ifadeleri sonrasında adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, terörle mücadele kapsamında terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde silahlı terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 2 şüpheliye yönelik 13 Mayıs tarihinde İstanbul'da operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde yakalanan 2 şüpheli Kocaeli'ye getirildi. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol kararıyla savcılık tarafından serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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