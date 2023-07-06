İstanbul'da HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon
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İstanbul'da HDP Esenyurt ilçe binasına operasyonBaskında 20 meşale, 4 havai fişek rampası, çok sayıda terör örgütü üyesi fotoğrafları, terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.
İstanbul'da HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon
Baskında 20 meşale, 4 havai fişek rampası, çok sayıda terör örgütü üyesi fotoğrafları, terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa