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İstanbul'da HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da HDP Esenyurt ilçe binasına operasyonBaskında 20 meşale, 4 havai fişek rampası, çok sayıda terör örgütü üyesi fotoğrafları, terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

İstanbul'da HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon

Baskında 20 meşale, 4 havai fişek rampası, çok sayıda terör örgütü üyesi fotoğrafları, terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi Abdullah Öcalan Esenyurt İstanbul 3. Sayfa Haberler

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