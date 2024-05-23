İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla aranan iki şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Fransa ve Hollanda tarafından aranan iki şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık ve karapara aklama suçlarından aranıyordu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Fransa tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle 'uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık ve karapara aklama' suçlarından aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda tarafından çıkartılan Interpol kırmızı difüzyon mesajıyla 'Hollanda'nın Capelle bölgesinde uyuşturucu madde ticareti ve ateşli silahlar' suçlarından aranan Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı." - ANKARA