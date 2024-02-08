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İstanbul Adalet Sarayı'nda silahlı saldırı: Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş'ın vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde silah seslerinin duyulmasıyla birlikte kaçarken vurulan kadının yere yığıldığı görülüyor.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırı girişinde hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş'ın vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde silah seslerinin duyulmasıyla birlikte kaçarken vurulan kadının yere yığıldığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çağlayan Adalet Sarayı Çağlayan Karataş Saldırı Güvenlik Güvenlik Kamerası Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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