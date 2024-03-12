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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 67 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 67 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 31 bin 184'e yükseldi.

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 67 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 31 bin 184'e yükseldi.

İsrail ordusu 158 gündür Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 8 saldırıda 72 kişinin hayatını kaybettiği, 129 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 184'e, yaralı sayısının ise 72 bin 889'a yükseldiği belirtildi.

İsrail yardım bekleyen Filistinlilere vurdu

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze'nin doğusundaki Kuveyt Kavşağı yakınında yardım tırlarını bekleyen kalabalığı hedef aldı. Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, İsrail tanklarının düzenlediği saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği, en az 25 kişinin se yaralandığı belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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