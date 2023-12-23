İsrail'de Protesto Gösterisinde Seçim Çağrısı Yapıldı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de esir yakınlarının düzenlediği protesto gösterisinde seçim çağrısı yapılarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görevden alınması istendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, bölgede Hamas tarafından esir tutulan İsraillilerin aileleri, protesto gösterileri düzenlemeye devam ediyor. Bu akşam binlerce esir yakını ve onlara destek vermek isteyenler İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir araya geldi. Seçim çağrısı yapan kalabalık İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görevden alınması çağrısında bulundu.

Roni Neiman protesto gösterisinde yaptığı konuşmada, "Büyük bir kısım, askerleri savaşa gönderen ama cenazelerine katılmaktan korkan bu aşağılık adamın evine dönmesi gerektiğini düşünüyor" dedi.

"Ne zaman kişisel çıkarları devletin iyiliği ile çatışsa kendi çıkarını seçti" ifadelerini kullanan Neiman, Netanyahu'nun hemen gitmesi gerektiğini söyledi.

Protesto gösterisine katılan ABD'li ünlü müzik yapımcısı Scooter Braun ise konuşmasında, "Esirlerin eve dönmeleri çağrısı ile başlamayan hiçbir konuşma olmamalı, sesimi kullanmaktan vazgeçmeyeceğim. Esirlerin eve dönmeleri için avazımız çıktığı kadar bağıracağız" şeklinde konuştu. - TEL AVİV